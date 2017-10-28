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    أكتوبر

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  3. ثور يهاجم امرآة داخل احد المجمعات التجارية

ثور يهاجم امرآة داخل احد المجمعات التجارية




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

ثيرانهم ارهابيون مثلهم ,,

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يوم واحد

ثور يهرب من السلاخ ويهجم على امرأه

نصيبها تجي في طريقة

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 22 ساعة

ههههههههه.🐂.ههههههههه.🐮.ههههههههه.😅😊😂😁😀😃😂ههههههههه.

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 20 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، ماعليه شرهة ياشينق بنق ، هذا ثور صيني أخلاقه تجارية.

مع وافر المحبة.

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