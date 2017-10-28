محكمة جنح الإمارات تسجن امرأة شهرين لأنها ” خرابة بيوت “

أبو ظبي(صدى):

كشفت مصادر أنه قضت محكمة الجنح الإمارتية بسجن مواطنة شهرين غيابيًا لسبها زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” واتس أب ” .

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة ” خرابة بيوت ” ، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابعت المصادر أنه رفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

ووأشارت المصادر إلى أنه استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ، مفادها أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.