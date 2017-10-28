مصرع مواطن غرقا في القطيف

خالد الضبيبي(صدى):

لقى مواطن مصرعه غرقا في القناة المائية الواقعة بين جسر الرياض وشارع أحد، اللذين يربطان القطيف بجزيرة تاروت، وتمكنت فرق الإنقاذ في قطاع حرس الحدود بالقطيف من انتشال الجثمان.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، إن بلاغا ورد من مواطن يفيد بفقدان أخيه وتواجد سيارته على الضفة الشرقية للقناة، وطلب المساعدة بالبحث عنه، وتم التوجه لموقع السيارة من قبل فرق البحث والإنقاذ وبعد معاينة الموقع كانت جميع الدلائل تشير إلى نزوله للبحر، لتباشر فرق البحث والإنقاذ والغواصون على الفور عملية البحث عنه حتى تم العثور على جثمانه وتم عرضه على الأدلة الجنائية بالموقع ومن ثم نقله إلى مستشفى القطيف المركزي لاستكمال الإجراءات النظامية.