بالصور.. طيار يفاجئ مسافرة بطلب الزواج منها على متن الطائرة
فاجأ الطيار المساعد لرحلة الخطوط الملكية الأردنية المتجهة إلى دبي، من مسافرة الزواج على متن الطائرة.
وكان ” ريتشارد أبو منة ” ، مساعد رحلة الخطوط الأردنية، خرج من كابينة الطائرة، وطلب الزواج من إحدى المسافرات على متن الطائرة، مما أثار اندهاش المسافرين.
وظهر ” ريتشارد ” في الصور المتداولة وهو يقدم خاتم الزواج، والورود للعروس، التي قبلت الزواج منه، واحتفل جميع المسافرين بالخطوة التي أقدم عليها الطيار المساعد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ يوم واحد
في مواضيع اهم منه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
ضاعت التقاليد والاعراف
تقول طالبلة واحد قهوة☕
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ يوم واحد
لاتستهوينا مثل هاالمواضيع التي لافائده من طرحها ونشرها
عبدالعزيز الشميخ[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
واضح ان فيه تنسيق مسبق بينهما ..لان الموضوع مرتب ..جايب الدبله والورد ..وقال ايه صدفه ..وكيف عرف ان البنت غير متزوجه ..واعتبر هذه من المهازل ويجب معاقبة هذا المساعد لان الطائرات ليست محطه لمثل هالترهات .
عبدالعزيز الشميخ[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
والادهى من ذالك حيث انه جايب الخاتم ..ان يقوما بإحتضانها وتوافق على طول ..واضح انه يعرفها منذوا سنين ..وتم عمل هذه الفهلوه في الطياره ..ومساعد طيار فهلوي ارى ابعاده لانه غدآ سيصبح طيار وافكاره هذه لاتليق .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه ع السريع
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 20 ساعة
ضايعين صايعين .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
واضح ان فيه تنسيق مسبق بينهما
بس حلوه البنت
المفروض نطو براشوت هو وياها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 17 ساعة
هيــــــــــــــــاط❌هيــــــــــــــــاط . يا ريتشارد أبو منه . إذا إتعَــرف وش يعــــني علــــى شَــــــــحَم عساك تاكِــــل مِــــــنه .😄😂😜.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 17 ساعة
حلق بهاباالطائره😊😁موفقين بس ماظنتي انهاصدفه وهو مجهز الخاتم يمكن متفقين وخلوها جوالخطوبه😂😊
ززعتر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
فلم هندي مزحلط. يعني جاي تضحك علينا. او بتساوي اعلان تشتغلك بشي شركة تانيه.
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 14 ساعة
ريتشارد