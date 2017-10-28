بالصور.. طيار يفاجئ مسافرة بطلب الزواج منها على متن الطائرة

عمان(صدى):

فاجأ الطيار المساعد لرحلة الخطوط الملكية الأردنية المتجهة إلى دبي، من مسافرة الزواج على متن الطائرة.

وكان ” ريتشارد أبو منة ” ، مساعد رحلة الخطوط الأردنية، خرج من كابينة الطائرة، وطلب الزواج من إحدى المسافرات على متن الطائرة، مما أثار اندهاش المسافرين.

وظهر ” ريتشارد ” في الصور المتداولة وهو يقدم خاتم الزواج، والورود للعروس، التي قبلت الزواج منه، واحتفل جميع المسافرين بالخطوة التي أقدم عليها الطيار المساعد.