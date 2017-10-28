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بالصور.. طيار يفاجئ مسافرة بطلب الزواج منها على متن الطائرة

بالصور.. طيار يفاجئ مسافرة بطلب الزواج منها على متن الطائرة
عمان(صدى):

فاجأ الطيار المساعد لرحلة الخطوط الملكية الأردنية المتجهة إلى دبي، من مسافرة الزواج على متن الطائرة.

وكان ” ريتشارد أبو منة ” ، مساعد رحلة الخطوط الأردنية، خرج من كابينة الطائرة، وطلب الزواج من إحدى المسافرات على متن الطائرة، مما أثار اندهاش المسافرين.

وظهر ” ريتشارد ” في الصور المتداولة وهو يقدم خاتم الزواج، والورود للعروس، التي قبلت الزواج منه، واحتفل جميع المسافرين بالخطوة التي أقدم عليها الطيار المساعد.

 

 

 


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

طيب ..

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ يوم واحد

في مواضيع اهم منه

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

ضاعت التقاليد والاعراف
تقول طالبلة واحد قهوة☕

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ يوم واحد

لاتستهوينا مثل هاالمواضيع التي لافائده من طرحها ونشرها

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد

واضح ان فيه تنسيق مسبق بينهما ..لان الموضوع مرتب ..جايب الدبله والورد ..وقال ايه صدفه ..وكيف عرف ان البنت غير متزوجه ..واعتبر هذه من المهازل ويجب معاقبة هذا المساعد لان الطائرات ليست محطه لمثل هالترهات .

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد

والادهى من ذالك حيث انه جايب الخاتم ..ان يقوما بإحتضانها وتوافق على طول ..واضح انه يعرفها منذوا سنين ..وتم عمل هذه الفهلوه في الطياره ..ومساعد طيار فهلوي ارى ابعاده لانه غدآ سيصبح طيار وافكاره هذه لاتليق .

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 20 ساعة

ضايعين صايعين .

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة

واضح ان فيه تنسيق مسبق بينهما

بس حلوه البنت

المفروض نطو براشوت هو وياها

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 17 ساعة

هيــــــــــــــــاط❌هيــــــــــــــــاط . يا ريتشارد أبو منه . إذا إتعَــرف وش يعــــني علــــى شَــــــــحَم عساك تاكِــــل مِــــــنه .😄😂😜.

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 17 ساعة

حلق بهاباالطائره😊😁موفقين بس ماظنتي انهاصدفه وهو مجهز الخاتم يمكن متفقين وخلوها جوالخطوبه😂😊

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة

فلم هندي مزحلط. يعني جاي تضحك علينا. او بتساوي اعلان تشتغلك بشي شركة تانيه.

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