مسلحون يغتالون رجل دين في عدن

فهمي محمد(صدى):

اغتال مسلحون رجل دين سلفي في مدينة عدن وفقًا لوسائل إعلام يمنية.

وقال شهود عيان لصحيفة “ عدن الغد ” المحلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ عادل الشهري وهو نائب إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص في مدينة إنْما في عدن.

وبحسب الشهود فقد ترجَّل المسلحون من سيارة كانت تقلهم، وأطلقوا النار على الشهري وأصابوه بـ6 أعيرة نارية، سقط على إثرها قتيلاً في الحال.

ووصفت الصحيفة “ الشهري ” أنه أحد رجال الدين السلفيين.