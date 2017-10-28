الفضائح تلاحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وهذا ما فعلته مع الخادمة

القدس المحتلة(صدى):

ما تزال سارة زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تواجه سلسلة من الفضائح المتواصلة وكان آخرها ما كشفته خادمة تعرّضت للإهانة من قبلها.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، رفع عاملة سابقة في منزل نتنياهو دعوى قضائية ضد زوجة رئيس وزراء الاحتلال؛ بتهمة التنكيل.

وقالت إن العاملة ” المتديّنة ” (24 عاماً)، تقدّمت بدعواها ضد سارة نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملة، التي لم يتم نشر اسمها، قالت في دعواها المرفوعة إلى محكمة العمل الإسرائيلية: إن ” سارة نتنياهو نكّلت بي وأهانتني، وحتى أوشكت على ضربي “.

وطبقاً للصحيفة فإن المشتكية عملت في قسم النظافة بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل شهرين فقط.

وذكرت أنه طبقاً للدعوى، فإن سارة نتنياهو طلبت من العاملة الالتزام بعدم الخروج في إجازة، أو أخذ أيام مرضية حتى لو مرضت، وأن تمتنع عن الغياب حتى لو كان أطفالها مرضى.

وأضافت الصحيفة أن سارة ألزمت العاملة بوضع ملابسها في أكياس معقّمة، وغسل ملابسها يومياً في منزلها؛ بدعوى عدم نقل العدوى إلى أبناء نتنياهو.

واستناداً إلى الدعوى، فإن سارة طلبت من العاملة أن تغسل يديها قرابة 100 مرة يومياً بماء ساخن.

بدوره فإن بنيامين نتنياهو، قال: إن ” الحديث يدور عن محاولة ابتزاز بواسطة ترويج الأكاذيب “.

أما زوجته فتخضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بتهمة إساءة إدارة منزل رئيس الوزراء.