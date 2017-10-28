مذيعة مصرية تقص شعرها على الهواء

الأحد 29
أكتوبر
شاطره يانوقه ,, شاطره أوي ..
اي شعر توصيلة من فوق لون ومن تحت لون
محد درى عنك قصيتي ولا خليتي
صحيح كــلامـــك يخيــــتي ام البنات ..👍..
.
بـــــــس ويـــن راحَـــــن عـدد تعليـــقاتِك.؟؟.وإلا إنتي وحـــده ثـانيه .⁉️.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
شاطره يانوقه ,, شاطره أوي ..
ام البنات[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
اي شعر توصيلة من فوق لون ومن تحت لون
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يوم واحد
محد درى عنك قصيتي ولا خليتي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
صحيح كــلامـــك يخيــــتي ام البنات ..👍..
.
بـــــــس ويـــن راحَـــــن عـدد تعليـــقاتِك.؟؟.وإلا إنتي وحـــده ثـانيه .⁉️.