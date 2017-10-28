24 عاما سجنَا لـ ” فالنتينو ” الإيطالي بعد نقل الإيدز لـ ” 53 ” امرأة

روما(صدى):

كشفت مصادر أنه أصدرت محكمة إيطالية حكماً بالسجن لمدة 24 عاما، على رجل تسبب في نقل عدوى مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لعشرات النساء.

وأوضحت المصادر أنه دأب فالنتينو تالوتو (33 عاما) على مدار عقد كامل على ” صيد ” النساء من شبكات التواصل الاجتماعي وممارسة جنس ” غير آمن ” معهم، حتى تم القبض عليه عام 2015.

وقالت الشرطة أن تالوتو مارس الجنس مع 53 امرأة، نقل عدوى الإيدز لـ 32 منهن، كما نقلت 3 من النساء العدوى لـ 3 رجال آخرين، فيما أنجبت رابعة طفلا مصابا بالمرض.

وأشارت أنه تراوحت أعمار النساء اللاتي أصبن بالمرض بين 14 و40 عاما منهن طالبات ومتزوجات، فيما قالت المحكمة إن تالوتو كان يجمع أحيانا بين 6 علاقات في آن واحد ويرفض استخدام الواقيات، بحجة أنها تصيبه بالتحسس.