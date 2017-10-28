24 عاما سجنَا لـ ” فالنتينو ” الإيطالي بعد نقل الإيدز لـ ” 53 ” امرأة
كشفت مصادر أنه أصدرت محكمة إيطالية حكماً بالسجن لمدة 24 عاما، على رجل تسبب في نقل عدوى مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لعشرات النساء.
وأوضحت المصادر أنه دأب فالنتينو تالوتو (33 عاما) على مدار عقد كامل على ” صيد ” النساء من شبكات التواصل الاجتماعي وممارسة جنس ” غير آمن ” معهم، حتى تم القبض عليه عام 2015.
وقالت الشرطة أن تالوتو مارس الجنس مع 53 امرأة، نقل عدوى الإيدز لـ 32 منهن، كما نقلت 3 من النساء العدوى لـ 3 رجال آخرين، فيما أنجبت رابعة طفلا مصابا بالمرض.
وأشارت أنه تراوحت أعمار النساء اللاتي أصبن بالمرض بين 14 و40 عاما منهن طالبات ومتزوجات، فيما قالت المحكمة إن تالوتو كان يجمع أحيانا بين 6 علاقات في آن واحد ويرفض استخدام الواقيات، بحجة أنها تصيبه بالتحسس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ يوم واحد
هل هو خطا متعمد أم غير مقصود من فالنتينو تالوتو على أنه دأب على مدار عقد كامل على ” صيد ” النساء من شبكات التواصل الاجتماعي وممارسة جنس ” غير آمن ” معهم حتى تم القبض عليه عام 2015 أم هو خطأ النساء ال 53 حيث يثقنا به ومارسنا الجنس معه بدون استخدام الواقيات بحجة أنها تصيبه بالتحسس !!! 24 سنة سجن غير كافية كان المفروض سنة عن كل ضحية نقل عدوى الإيدز لها وهم 32
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
اخس عليك يالمجرم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يوم واحد
استغفر الله العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا يدل على انتشار الفواحش عندهم
نسال الله السلامه
اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 16 ساعة
الحمد لله ع نعمة الأسلام
من معجزات الأسلام بأن المرأه لاتتزوج بعد الطلاق او الوفاه لزوجها حتى تكمل العده حيث ثبت بالطب بأن الصبغه الكيميائيه تبقى في رحم الزوجه هذه المده حتى تذهب واذا اجتمعت النطف تسبب أمراض للرجل والحرمه.
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
كان زمان[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 5 ساعات
ليس بعد الكفر ذنب …