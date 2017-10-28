بالفيديو.. زواج غريب لفتاة شابة من رجل في عمر جدها

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد زواج غريب بين عروس شابة من رجل في عمر جدها ، ما اثار دهشة المتابعين .

وظهر العريس في الفيديو المتداول وهو لا يقوى على السير، ويتوكأ على عصا ليسير ببطء شديد مرتكزا على ذراع العروس.

وتسبب ظهور العروس وهي تضحك ساخرة من الموقف إلى تخمين مشاهدي المقطع بأن العروس لم تجبر على هذه الزيجة وأن هناك غرض لها من ورائها غالبا يرتبط بمنفعة مادية.