بالفيديو.. زواج غريب لفتاة شابة من رجل في عمر جدها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد زواج غريب بين عروس شابة من رجل في عمر جدها ، ما اثار دهشة المتابعين .
وظهر العريس في الفيديو المتداول وهو لا يقوى على السير، ويتوكأ على عصا ليسير ببطء شديد مرتكزا على ذراع العروس.
وتسبب ظهور العروس وهي تضحك ساخرة من الموقف إلى تخمين مشاهدي المقطع بأن العروس لم تجبر على هذه الزيجة وأن هناك غرض لها من ورائها غالبا يرتبط بمنفعة مادية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
للناس من بعض الزواجات مقصد ,,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
اكيد مقرش العود
هذي لو تظمة طلعت روحة
ههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
يقـــول ألخَبَــــــــــر ـ ـ .
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بأن العروس لم تجبر على هذه الزيجة وأن هناك غرض لها من ورائها غالبا يرتبط بمنفعة مادية .
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أكـــــيد ثُـمٍ أكـــــيد منفـــعة مادية .💰وإلا ذا لشــويب شسموه ذاك مَيتحَرَك ولاحتى بِكيلوا زرقـا .💊😊😁.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 23 ساعة
اذا كان مقرش تبي تورثه وهو يبي يجدد شبابه ولكن هيهات يعود الشباب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 23 ساعة
.😆😁😊😂😆😁😊😂😆😁😊😂😆😁😊😂😆😁😊😂.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههه😊اضخم عروس والعريس منتهي😁😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يحسن خاتمتنا😊
عبدالعزيز الشميخ[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 16 ساعة
العريس جاء للموت برجليه ..مجرد تحضنه العروس يموت ..وهذا مادفعها للزواج منه ..لتورثه وتعرف انها ستقضي عليه .. ولم اسمع بزواج ناقه من خنفس الا اليوم ..عش كثير تشوف كثير .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يسعدهم ويبارك لهم يا ناس ليش انتم بخلاء. حتى بالدعاء لهم
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 9 ساعات
💔😢 الله يرحمو .. كاااان طيب😭
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههه. كاااان طيب وحنــــــــــــــون فَــرَح ألبنت بِحبه وحنانه .❤️️.
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بس بعـــد ليلــــة ألدخلــــه محـــــدِن راح يعـــــرِف ويـــن مكــــانه .❓❓❓.
المهتم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 ساعات
يا خوان هذا ابوها بيوصلها الي زوجها قبل البدء في مراسم الزواج .
وهذا هو العرف في زواج المسحيين.
جود[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 5 ساعات
اهم شي الموتر شغال والا لا هههههههه