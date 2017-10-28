دراسة حديثة توضح أسباب الإصابة بخلل ضربات القلب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن تقدم الإنسان في العمر أو الوزن الزائد، يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، مشيرة إلى أن الإصابة تزداد بعد سن الخمسين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء.

وراجع الباحثون بيانات نحو 80 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 24 عاما و97 عاما في أربع دراسات أوروبية. ولم يكن أحد من المشاركين يعاني من رجفان أذيني عندما انضموا للدراسات. بحسب ما نقلته وكالة ” رويترز “.

وبعد متابعة نصف المشاركين لمدة 13 عاما على الأقل وبعضهم لفترة وصلت إلى نحو 28 عاما وجد الباحثون أن 4.4 في المئة من النساء و6.4 من الرجال أصيبوا برجفان أذيني.

وقال الباحثون، إنه عند المقارنة بأشخاص لم يصابوا بالرجفان الأذيني زاد احتمال وفاة من أصيبوا بذلك ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.