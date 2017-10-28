دراسة حديثة توضح أسباب الإصابة بخلل ضربات القلب
كشفت دراسة حديثة أن تقدم الإنسان في العمر أو الوزن الزائد، يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، مشيرة إلى أن الإصابة تزداد بعد سن الخمسين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء.
وراجع الباحثون بيانات نحو 80 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 24 عاما و97 عاما في أربع دراسات أوروبية. ولم يكن أحد من المشاركين يعاني من رجفان أذيني عندما انضموا للدراسات. بحسب ما نقلته وكالة ” رويترز “.
وبعد متابعة نصف المشاركين لمدة 13 عاما على الأقل وبعضهم لفترة وصلت إلى نحو 28 عاما وجد الباحثون أن 4.4 في المئة من النساء و6.4 من الرجال أصيبوا برجفان أذيني.
وقال الباحثون، إنه عند المقارنة بأشخاص لم يصابوا بالرجفان الأذيني زاد احتمال وفاة من أصيبوا بذلك ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ يوم واحد
اذكر جتني فترة اصبت بخفقان بدقات القلب وكثير ماكان يتكرر علي وبفترات متقاربه فخفت والله لايكون عندي مشكله 😥😥
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.ووقتها كانت فترة امتحانات وقلت يمكن من التعب وهيك ويروح ….ولكن ظل مستمر معي ؟؟؟
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.ولااذكر انه تغير شي علي الا قهوه جديده شريتها .🤔🍵.ولما قريت مكوناتها الا نسبة الكافيين فيها ضعف الاصناف الاخرى
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.وانا ابطل اشربها ….اقسم بالله بدأ يخف تدريجيا حتى راح طلع بسيب تراكم الكافيين بالدم بسبب تركيزه العالي يعمل خفقان او رجفان بطيني
.مع اني ماشربتها الا فترة الامتحانات بس يعني يادوب اسبوعين وشوفوا ايش سوت الله يعافينا واياكم
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
الله يحمينا من كل شر ,, آمين ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يحمي الجميع😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 23 ساعة
يخيتي أماني الغامدي نسيتي ألحُـــــبِ .❣️. ومِــــنَ ألحُـــــبِ مــا قَــــــــــتل .💘💘💘.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
كلامك سليم اخت امل
كلامك كله دررررررررررررررررررررررررررررر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
الا ما احد شاف اسومه
يقولون ماعاد لها جره هنا صدق
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 18 ساعة
بالعكـــس يخـوي اخصائي فاضي أسسسومه ماجـــوده مَعـــنا دوم وبخــير عــسى ربـي يحفظها .😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
اسومه دوب تقطي
كلمه وحده ثم ماعاد شفتها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 14 ساعة
يخوي اخصائي فاضي . صحــيح اسومه دوب تقــــطي كلــــمه وحــــده . بَــــس يكـــــفي إنــها مـــاجــــــوده مَعــــنا .😊.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
اكيد فيه احد مزعل
اسومه
مو معقوله