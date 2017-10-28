العمل تكشف حقيقة منع الشخص من الضمان الاجتماعي والإعانة لامتلاكه عدادين كهرباء

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن امتلاك الشخص لعدادين للكهرباء لا يمنع من الستجيل في الضمان الاجتماعي، ولا يحرم المستفيدين بالفعل من الحصول على الإعانة.

وأودعت وزارة العمل الأربعاء الماضي أكثر من 1.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، منها أكثر من 95 مليون ريال كدعم مباشر لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة العمل تراجع قائمة المستفيدين من الضمان بشكل دوري لإسقاط غير المستحقين، ويبلغ عدد المستفيدين من الضمان حالياً حوالي 886 ألف حالة.