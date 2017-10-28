3 تخصصات يتزايد الطلب عليها بين أصحاب الأعمال خلال 10 أعوام

نيويورك(صدى):

كشفت وكالة ” بلومبرج ” عن التخصصات التي يتزايد الطلب عليها بسرعة بين أصحاب الأعمال ليحل في المقام الأول المتخصصون في تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل.

جاء فارق لا يذكر يأتي في المركز الثاني أولئك المختصون في تركيب توربينات الرياح لكثرة الدول التي تتوجه للاستفادة من طاقة الرياح وفي المهنة الثالثة التي سيزداد الطلب عليها في المستقبل القريب هي مساعد تمريض.

وأشارت بلومبيرج أن المراكز الـ 15 الأولى كانت معظم المهن تتعلق بالإحصاءات والرياضيات ومن قائمة الـ 15 الأوائل كانت 8 مهن تتعلق بالرعاية الصحية.

وإن كان راتب المختص بتثبيت لوح طاقة شمسية حوالي 40 ألف دولار سنويا فإن هذا المبلغ سيتضاعف خلال الـ10 سنوات المقبلة. أما أعلى راتب في قائمة الـ 15 ممن يجيدون الرياضيات فسيتجاوز 100 ألف دولار سنويا. .