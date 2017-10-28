نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد حسن الأعجم

حسن الجعفري(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لأسرة العريف حسن بن عبده الأعجم أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن.

وقال سموه في اتصال هاتفي الليلة الماضية بأسرة الشهيد : ” في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه إبنكم الشهيد ” رحمه الله ” من بطولات كبقية زملائه البواسل من منسوبي القطاعات العسكرية كافة ، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة , فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم, سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان “.