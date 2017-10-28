المرزوقي يظهر في مدرجات الشباب بعد 24 ساعة من قرار الحرمان

ماجد محمد(صدى):

رغم قرارا حرمان وإبعاد ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، عن أي نشاط يتعلق بالكرة لمدة شهرين، إلا انه ظهر بعد أقل من 24 ساعة من القرار إلى جانب لاعبي النادي العاصمي في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد “ الملز ”.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، أمس الخميس، حرمان المرزوقي لمدة شهرين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي، بحسب ما وصفه بيان اتحاد اللعبة.

وقال محمد الشيخ، متحدث اتحاد القدم السعودي، تعليقا على ظهوره في مدرجات مواجهة الفتح، ” مثل هذه الحالات هي من مهام لجنة الانضباط، والقرار يعود إليها، وحتما ستنظر بكل تأكيد لمثل هذه الحالة وفق اللائحة الانضباطية وتفسيراتها، وستعلن حينها إذا كان هنالك قرار جديد “.