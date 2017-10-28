المرزوقي يظهر في مدرجات الشباب بعد 24 ساعة من قرار الحرمان
رغم قرارا حرمان وإبعاد ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، عن أي نشاط يتعلق بالكرة لمدة شهرين، إلا انه ظهر بعد أقل من 24 ساعة من القرار إلى جانب لاعبي النادي العاصمي في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد “ الملز ”.
وقررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، أمس الخميس، حرمان المرزوقي لمدة شهرين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي، بحسب ما وصفه بيان اتحاد اللعبة.
وقال محمد الشيخ، متحدث اتحاد القدم السعودي، تعليقا على ظهوره في مدرجات مواجهة الفتح، ” مثل هذه الحالات هي من مهام لجنة الانضباط، والقرار يعود إليها، وحتما ستنظر بكل تأكيد لمثل هذه الحالة وفق اللائحة الانضباطية وتفسيراتها، وستعلن حينها إذا كان هنالك قرار جديد “.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ يوم واحد
الرجال موقف من مهامه في ادارة الاحتراف من خلال الاحتراف
لكن حضر مثله مثل مشجعين العشره نفر
عادي يحضر دام دفع قيمة التذكره حقه الحضور عشان يشوف البروستد المسحب وهو يتمسخر بالملعب وينحسب لهم هدف باليد غير شرعي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يوم واحد
الرياضه اصبحت اكثر انضباطا من قبل
سيتم معاقبة كل مسيء مهما كان منصبه