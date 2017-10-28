مصادر مقربة تكشف سر عدم احتفال ملكة بريطانيا بعيد زواجها

لندن(صدى):

ألغت الملكة إليزابيث الثانية أحتفالها بعيد زواجها الـ70 بالأمير فيليب العام الجاري، لأسباب مؤسفة، لافتة إلى إلغاء كافة الاحتفالات المقررة لذلك الحدث.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية ، أنه خلال العام الجاري سيتم تنظيم حفل عشاء فقط، وليس احتفالات عامة بهذه المناسبة التاريخية، لافتة إلى أنه في العام الماضي جرت الاحتفالات الوطنية في أعياد الشكر.

وتم النقل عن مصادر مقربة من القصر، أن الزوجين لا يرغبان في تذكر بعض الأشخاص الذين فقدوهم على مدار السنوات السابقة.