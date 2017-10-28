مصادر مقربة تكشف سر عدم احتفال ملكة بريطانيا بعيد زواجها
ألغت الملكة إليزابيث الثانية أحتفالها بعيد زواجها الـ70 بالأمير فيليب العام الجاري، لأسباب مؤسفة، لافتة إلى إلغاء كافة الاحتفالات المقررة لذلك الحدث.
وكشفت وسائل إعلام بريطانية ، أنه خلال العام الجاري سيتم تنظيم حفل عشاء فقط، وليس احتفالات عامة بهذه المناسبة التاريخية، لافتة إلى أنه في العام الماضي جرت الاحتفالات الوطنية في أعياد الشكر.
وتم النقل عن مصادر مقربة من القصر، أن الزوجين لا يرغبان في تذكر بعض الأشخاص الذين فقدوهم على مدار السنوات السابقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
طيب طيب ,,
,, بس لو تردين جوهرة التاج لاهلها دامك خلاص هونتي عن الإحتفالات ، ويش تبين فيها ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
طيب طيب
انتم صرتم تتوقفون .نحنا بدينا والله قهر لما واحد م سلم يقول اسوي عيد ميلاد عيد زواج
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
تلغي عيد زواجها👵👴
ومحتلفه بعيد وعد بلفور
خرفت ذا الكهله🤗🤗🤗