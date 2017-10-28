944 بليون ريال قيمة القروض العقارية الممنوحة خلال 8 سنوات

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” أنه بلغت محصلة قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في المملكة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة 944 بليون ريال (252 بليون دولار)، وذلك خلال القترة من 2009 إلى 2016.

وأوضحت المؤسسة أنه توزعت القروض العقارية الممنوحة من من المصارف التجارية على ” الأفراد ” ، الذين استحوذوا على 57 في المئة منها، ما يعادل 534 بليون ريال (143 بليون دولار)، و ” الشركات ” ، التي استحوذت على 43 في المئة من قيمة تلك القروض، ما يعادل 410 بلايين ريال (109 بلايين دولار).

وأشارت المؤسسة إلى أنه شهدت القروض العقارية من المصارف التجارية ارتفاعاً تدريجياً منذ 2009، إذ بلغت فيه قيمة القروض العقارية 54 بليون ريال (14.3 بليون دولار) ارتفعت إلى 60 بليون ريال (16 بليون دولار) في 2010، بنسبة زيادة 12 في المئة.

وتابعت أنه بلغت القروض في 2011 ما قيمته 70 بليون ريال (19 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 17 في المئة، وبلغت القروض في 2012 ما قيمته 88 بليون ريال (23.4 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 25 في المئة عن العام السابق، ثم بلغت القروض في 2013 ما قيمته 120 بليون ريال (32 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 36 في المئة.

وأضافت أنه بلغت في 2014 ما قيمته 159 بليون ريال (42.4 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 33 في المئة، وفي 2015 بلغت قيمة القروض 186 بليون ريال (50 بليون دولار)، بنسبة زيادة 17.3 في المئة، أما عام 2016 فبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية 207 بلايين ريال (55 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 11 في المئة.