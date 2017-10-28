مطالب بفرض عقوبات دولية على سوريا بعد ” كيماوي خان شيخون “

لندن(صدى):

دعت بريطانيا مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على سوريا بعد أن حملتها لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وقالت إن القوات السورية ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب حيث قتل 87 شخصاً ثلثهم أطفال.

وقال سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحافيين: الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون.

وأضاف : يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة، موضحاً أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.

واتهمت بريطانيا موسكو “ بالتستر ” على سوريا وقال رايكروفت إن على روسيا أن تجد بوصلتها الأخلاقية وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.