المملكة تدرس السماح للمواطنين بالسفر إلى العراق دون تصريح

طلال الغامدي(صدى):

تدرس المملكة السماح للمواطنين بالسفر إلى العراق دون تصريح سفر، وذلك لما حققه العراق في مجال مكافحة الإرهاب، وتقليص تواجد ” داعش ” ، ولما شهدته العلاقات بين المملكة والعراق من تحسن.

من جهته، أوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن استخراج تصاريح السفر للعراق لازال سارياً، كما أنه يتم تطبيق النظام بحق من يسافرون للعراق بدون الحصول على هذه التصاريح.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني وقعت مؤخرا اتفاقية تفاهم مع سلطة الطيران المدني العراقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الأرضية لطائرات البلدين، فيما وصلت لمطار بغداد الدولي أول طائرتين تتبعان للخطوط السعودية، وطيران ناس، بعد توقف دام لأكثر من 27 عاماً.