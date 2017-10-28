المملكة تدرس السماح للمواطنين بالسفر إلى العراق دون تصريح
تدرس المملكة السماح للمواطنين بالسفر إلى العراق دون تصريح سفر، وذلك لما حققه العراق في مجال مكافحة الإرهاب، وتقليص تواجد ” داعش ” ، ولما شهدته العلاقات بين المملكة والعراق من تحسن.
من جهته، أوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن استخراج تصاريح السفر للعراق لازال سارياً، كما أنه يتم تطبيق النظام بحق من يسافرون للعراق بدون الحصول على هذه التصاريح.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني وقعت مؤخرا اتفاقية تفاهم مع سلطة الطيران المدني العراقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الأرضية لطائرات البلدين، فيما وصلت لمطار بغداد الدولي أول طائرتين تتبعان للخطوط السعودية، وطيران ناس، بعد توقف دام لأكثر من 27 عاماً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
أحلى خبر بأذن الله.أني اول واحد🛬🤗🛫
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
ابعد عن الشر وقول الحمد لله ياولد ، قبل ماتندم ,,
,, المثل يقول : ايش باالفقر من لذات ؟؟
,, العراق كلها عصابات فارسيه مجوسيه ، ماترحم احد وخاصة السعوديين ,,
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6131 ] نشر منذ يوم واحد
والله من الهياط في بعض الناس 👎
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
صحيح كلامك عـــزيزي ابومحمد . الله لا يحوجنا لــها ولا لِــروحتها .🤔🤔.
M-512[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 20 ساعة
العراق هو بلد جميل ورائع وكان هو منبع الدراسات والعلماء لكنه الحين للاسف الشديد وضعه مرعب جداً ومن الغبي ألي يفكر يسافر له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 20 ساعة
العراق يبومحمد كان من أجمل بلدان العالم
لكن دمرته الحروب
فيه حضارات وعجايب
تكفيك الحدائق المعلقه ونهر الفرات ومدينة بابل بروحها عجب
رح البصرة منطقة النخل والتمور الفاخرة
تبعد عن بغداد حوالي 600أو 700كيلو
مسافة٦ ساعات باالسيارة
والعراقيين فيهم الصالح وفيهم الطالح
شأنهم شأن إي بلد ثاني
وبذن الله لازانت الأمور أني أول واحد أروح هناك
لي صديق من شيوخ الأنبار الشيخ عدنان ابومحمد
دائمآ يزورني هنا إذا جاء للعمره
وأصدقاء كثر
ومفيها شي لابادلتهم الزيارة
وأنت يا IST
صدق إنك إ س ت
العراق ترى موجود معنا فاالكورة الأرضية
مو فاالمريخ😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
ياM-512
تراك جبت العيد🤔