تشكيل لجنة عليا لرصد ومعالجة الأفكار المتطرفة بالمسجد الحرام والنبوي

علي القحطاني(صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتشكيل لجنة عليا في الرئاسة مكونة من عدد من الإدارات كإدارة الأمن الفكري وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة معهد الحرم وكلية المسجد الحرام وأكاديمية المسجد الحرام ووحدة الحوار ووحدة الوسطية والاعتدال ووحدة أمن المعلومات ومكتبة الحرم.

ويتضمن عمل اللجان تقوم رصد ومعالجة الأفكارالمتطرفة وتفنيد الشبهات الفكرية بحزمة من اللقاءات والبرامج والفعاليات والمناشط التوعوية والتثقيفية والكتب الموثوقة لمنسوبيها