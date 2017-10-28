فيديو مروع للحظة سقوط رجل على وجهه في الجمر الساخن

نيودلهي(صدى):

سقط رجل هندي على وجهه في الجمر الساخن ، خلال محاولته استعراض مهاراته خلال حفل هندوسي للمشي على النار الذي عقد تكريما للآلهة.

وظهر الرجل في بداية مقطع فيديو تم تداوله يمشي بثقة، وعندما وصل إلى منتصف الطريق تعثر وسقط على وجهه.

ولحسن الحظ هرع الحشد الضخم لإنقاذه وسحبه من فوق الجمر الساخن، وأصيب بجروح طفيفة فقط.

من المعروف أن السير على النار أو الجمر هو تقليد ديني لا يزال مألوفا حتى اليوم في جميع أنحاء العالم خاصة في الهند والصين.