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فيديو مروع للحظة سقوط رجل على وجهه في الجمر الساخن

فيديو مروع للحظة سقوط رجل على وجهه في الجمر الساخن
نيودلهي(صدى):

سقط رجل هندي على وجهه في الجمر الساخن ، خلال محاولته استعراض مهاراته خلال حفل هندوسي للمشي على النار الذي عقد تكريما للآلهة.

وظهر الرجل في بداية مقطع فيديو تم تداوله يمشي بثقة، وعندما وصل إلى منتصف الطريق تعثر وسقط على وجهه.

ولحسن الحظ هرع الحشد الضخم لإنقاذه وسحبه من فوق الجمر الساخن، وأصيب بجروح طفيفة فقط.

من المعروف أن السير على النار أو الجمر هو تقليد ديني لا يزال مألوفا حتى اليوم في جميع أنحاء العالم خاصة في الهند والصين.

 


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

انتم ماقلتم امس انها مره ؟؟

.. وشلون صارت رجال اليوم ؟؟

.. واخزياااهـ ..

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد

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[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

شفتي شلون يااختنا ؟؟

,, تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يشويه في الدنيا والاخرررررررررررررررررررررره

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 17 ساعة

يقـــــــول ألخَــــــــــبَر ـ ـ .
.
ولحسن الحــــــظ هــرع الحَــشد الضــخم لإنقــاذه وسحــبه من فــوق الجـمر الساخِـن .🔥😡.
.
إلا ليتهم خَـلـــوه فــــوق الجمر الساخن لــين يســتوي مَـــــــــندي .🔥🔥🔥😋😋😋😄😂.

[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله

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