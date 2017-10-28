فيديو مروع للحظة سقوط رجل على وجهه في الجمر الساخن
سقط رجل هندي على وجهه في الجمر الساخن ، خلال محاولته استعراض مهاراته خلال حفل هندوسي للمشي على النار الذي عقد تكريما للآلهة.
وظهر الرجل في بداية مقطع فيديو تم تداوله يمشي بثقة، وعندما وصل إلى منتصف الطريق تعثر وسقط على وجهه.
ولحسن الحظ هرع الحشد الضخم لإنقاذه وسحبه من فوق الجمر الساخن، وأصيب بجروح طفيفة فقط.
من المعروف أن السير على النار أو الجمر هو تقليد ديني لا يزال مألوفا حتى اليوم في جميع أنحاء العالم خاصة في الهند والصين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
ليته أنشوى لحم وعظم😡
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
انتم ماقلتم امس انها مره ؟؟
.. وشلون صارت رجال اليوم ؟؟
.. واخزياااهـ ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
بين ليله وضحها سبحان من يغير ولا يتغير. في اليل حرمه وفي النهار رجل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
شفتي شلون يااختنا ؟؟
,, تهاويل ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الذي شرفنا بالاسلام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله والشكر !
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يشويه في الدنيا والاخرررررررررررررررررررررره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 17 ساعة
يقـــــــول ألخَــــــــــبَر ـ ـ .
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ولحسن الحــــــظ هــرع الحَــشد الضــخم لإنقــاذه وسحــبه من فــوق الجـمر الساخِـن .🔥😡.
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إلا ليتهم خَـلـــوه فــــوق الجمر الساخن لــين يســتوي مَـــــــــندي .🔥🔥🔥😋😋😋😄😂.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههه😊زانت المهاره😁😊
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمد لله على نعمة الاسلام .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 8 ساعات
الى جهنم وبئس المصير
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله