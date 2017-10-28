بالفيديو.. والدة محكوم عليه تناشد أهل الخير جمع 15 مليون ريال لعتقه
ناشدت والدة شاب محكوم عليه بالقصاص، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير بالمساهمة في جمع مبلغ 15 مليون ريال دية عتق رقبة ابنها موضحة أنها لا تقدر على دفعها وجمعها بمفردها ، داعيةً بأن يفرج الله كرب مَن يفرج كربتها في الدنيا.
وتفاعل المغردون مع فيديو والدة السجين، حيث دشنوا وسماً لدفع رواد المواقع التواصل الاجتماعي إلى التحرك ومساعدة السيدة على جمع المبلغ المطلوب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة الا بالله
وهذا الي تكلمت عنه في تعليق سابق قبل اشوي
عنترة ومضاربة وشد أعصاب
ولاذبح له واحد
رجع يبكي فاالسجن وتكفووون
والله ياأم محمد اتكلم من القهر الى متى
ليش الواحد مايمسك أعصابة
في حكومة وفي محاكم وقضاة
خذ حقك باالقانون كان لك حق
وش بتستفيد يوم تضارب الناس
بتهجدهم يعني
خلاص بيصكرووون على نفوسهم فبيوتهم ومعد يطلعون خوف منك
عجبك وضعك الحين
اتعبت أمك معك وأبوك
والدية15مليون ليه
ذابح عالم فلكي ولا مكتشف الذره
15مليون هذي لو رجع المقتول للحياة وكد طول عمره يمكن ماجابها
الله يكون بعونك يم محمد ويسخر لك أهل الخير.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعينك ويسهل امرك
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ يوم واحد
انا ماني مع متاجرة الاعناق ابداً اللي يبي يتنازل يتنازل لوجه الله وأجره على الله اما الملايين هذي كلها اصلاً ما ترضي الله ولا عباده