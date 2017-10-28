بالفيديو.. والدة محكوم عليه تناشد أهل الخير جمع 15 مليون ريال لعتقه

طلال الغامدي(صدى):

ناشدت والدة شاب محكوم عليه بالقصاص، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير بالمساهمة في جمع مبلغ 15 مليون ريال دية عتق رقبة ابنها موضحة أنها لا تقدر على دفعها وجمعها بمفردها ، داعيةً بأن يفرج الله كرب مَن يفرج كربتها في الدنيا.

وتفاعل المغردون مع فيديو والدة السجين، حيث دشنوا وسماً لدفع رواد المواقع التواصل الاجتماعي إلى التحرك ومساعدة السيدة على جمع المبلغ المطلوب.