توجيهات عليا لجميع القطاعات باعتماد خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن هناك توجيهات عليا صدرت لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية بالتأكيد على الإدارات المعنية بالمشتريات والتشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية بالالتزام بمواصفات كفاءة الطاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند إعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروعات والمشتريات الحكومية.

وأوضحت أن هذه التوجيهات اشتملت على أن يتم اختيار الأجهزة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة، وعلى الجهات الحكومية عند تصميم مبانيها الجديدة بالتحقق من اشتراطات ترشيد المياه والطاقة الواردة في كود البناء السعودي، والاشتراطات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بقيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية وذلك فيما يخص المباني المخصصة للسكن.

وتضمنت التوجيهات على والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الكهرباء، بتضمين كراسات العروض لإنشاء المباني طلب الأجهزة الأعلى كفاءة في الاستهلاك خاصة أجهزة التكييف وتقنيات الإنارة المرشدة مثل تقنية الصمام الثنائي باعث الضوء.

كما تضمنت ايضا الالتزام باستخدام تقنية تبريد المناطق عند تصميم المشروعات، والتأكيد على الجهات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني القائمة.