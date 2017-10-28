كندا تعلق المساعدات العسكرية للعراق

أوتاوا(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية دان لو بوتيلييه، أن القوات الخاصة الكندية علقت مساعدتها العسكرية مؤقتا إلى العراق، بسبب التوتر التي يشهده الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد.

وقال متحدث وزارة الدفاع إن العسكريين الكنديين سوف يستأنفون مساعدتهم ” بمجرد أن تتضح الأمور حول العلاقات بين قوات الأمن العراقية ” ، وأيضا حول الأولويات الرئيسية والمهمات التي يجب تأديتها في إطار مكافحة تنظيم ” داعش “.

وكانت الحكومة العراقية علقت عملياتها ضد القوات الكردية، على أمل التوصل إلى حل عبر التفاوض في الأزمة المستمرة منذ تنظيم استفتاء مثير للجدل حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأشارت كندا العضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد ” داعش ” إلى ضرورة تكريس الجهود، من أجل تعزيز ” المكاسب الحديثة ” التي تم تحقيقها ضد التنظيم المتطرف.

وذكر لو بوتيلييه أن ” قوات الأمن العراقية وكل دول التحالف حققت تقدما كبيرا في الأشهر الأخيرة، وباتت تسيطر على القسم الأكبر من أراضيها “.