بالفيديو.. رد فعل غريب لفتاة مع لصين أثناء سرقتها
أثارت فتاة حسناء جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، عقب أستسلامها لرغبات لصين مسلحين اقتحما مكتبها الذي تعمل به في تايلاند، وطلبا منها عدم إبداء أية مقاومة أثنا تنفيذهما لعملية السطو على المكان.
وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تم تداوله ، وهي تترك اللصين يفتشان بحرية في المكان، ووصل الأمر لأبعد من ذلك بأن خلعت قلادة ذهبية ترتديها وناولتها لأحدهما بيدها في هدوء شديد تجنبا لاستثارة غضبهما
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
هذي الي ماتقول لا أبد😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
طبقت المثل اللي يقول : من ذل سلم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله،يعوضك خير كل شي يتعوض الى الروح ما تعوض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
يقول مارك توين :
لا توقظوا الرجل من النوم، بل دعوه
في أحلامه حتى لا يبكي عندما يعود إلى الواقع المُر ..
رد عليه مفلح :
خلها على الله يا بو توين
يرفسون الباب رفس حتى البنت إللي معك في الحلم مايمديها تلبس 🙈😁
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂😂😂