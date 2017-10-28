بالفيديو.. رد فعل غريب لفتاة مع لصين أثناء سرقتها

بانكوك(صدى):

أثارت فتاة حسناء جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، عقب أستسلامها لرغبات لصين مسلحين اقتحما مكتبها الذي تعمل به في تايلاند، وطلبا منها عدم إبداء أية مقاومة أثنا تنفيذهما لعملية السطو على المكان.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تم تداوله ، وهي تترك اللصين يفتشان بحرية في المكان، ووصل الأمر لأبعد من ذلك بأن خلعت قلادة ذهبية ترتديها وناولتها لأحدهما بيدها في هدوء شديد تجنبا لاستثارة غضبهما