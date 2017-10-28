مواطنة تتحدث عن ” ظلم بعض القضاة ” .. والشيخ المطلق يرد بغضب
أبدى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، غضبه من متصلة طلبت منه الحديث في حلقاته الإذاعية ودروسه الدينية عن ظلم بعض القضاة، داعيا إياها إلى تقوى الله وعدم التعرض للقضاة عبر الإعلام واللجوء لوزارة العدل ومحاكم الاستئناف في حالة وجود شكوى لديها.
وانتقدت المتصلة وتدعى أم عبدالرحمن، الشيخ المطلق وبعض القضاة خلال إحدى حلقات برنامج ” استوديو الجمعة ” الذي يبث على إذاعة ” نداء الإسلام “، بسبب ما أسمته عدم حديث العلماء عن ظلم القضاة، الأمر الذي اعترض عليه عضو هيئة كبار العلماء بشدة، مطالباً إياها بالتوقف عن هذا الأمر.
ورد المطلق، على المتصلة: ” نحن لا نسمح لك أبداً بأن تتناولي القضاة، أنت خصم للقضاء ولا يجوز أن تُستغل المنابر الإعلامية لتصفية الحسابات، وأن ينال الإنسان من خصمه، هذه منابر وعظ وحق، وليست منابر تشفي “، مضيفاً: ” أنا أعتقد أن عملك هذا حرام اتقي الله، لا تجعلي هذه المنابر شفاء لما في قلوب بعضكم على بعض، وإذا أردت توجيه انتقادات للقضاء فلديك محاكم الاستئناف ووزارة العدل “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
كلام الشيخ عين الصواب ,, اذا عندها قضيه تشتكي على الوزاره وتاخذ حقها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
تبي تنشب بينه وبين القضاة
روحي الله يهديكي
إذا عندك مظلمة روحي أشتكي ولا تألبي الناس على بعضها🤔
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ يوم واحد
وكأن القُضاه من غير بني البشر الذين فيهم العدول وفيهم الظلمة ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
واحد و زوجته يشاهدان برنامج الافتاء ع التلفزيون
فقال الشيخ : تنكح المرأه لأربع اسباب:
لمالها
لجمالها
لحسبها
لنسبها
نظر الرجل الى زوجته بتمعن وقال: واحياناً لوجه الله 😂😂😂😂😂
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يوم واحد
اقسم بالله. أن كلامها صحيح. هي تقول بعض القضاة. وهم قضاة ابو شنطة وأبو ريالين. فيه قاض بالقصيم حكم على شخص. ظلما وعدونا. لان المشتكي باكستانيا. والاصل ان هناك قضية سابقة والمظلوم محكوم له من قاض اول. وحولت لقاض ثاني ونقضت. وحلف الباكستاني وجلب شهود زور. وانا اعرف القضية. وحولت للتمييز وميزت بدون علمه. فوضى. أنا لي اربع سنوات. أطالب بحقي بالمحكمة. ولدي الأدلة والبراهين والإثباتات ضد شركة سيارات. وكذلك نظام وزارة التجارة. والمادة الحادية والعشرون بصفي وارواراقي. سليمة. فقط. مندوبهم يماطل والقاضي يؤجل وهكذا. حتى اللحظة لماذا. أليس هذا ظلما. واحد شرى سيارة جديده. وتحت الضمان تعطلت وهي تحت الضمان. وجلست مده عند الشركة للإصلاح. وبعدها خرجت. ولم يوفروا. سيارة بديله. واطالب بحقي. وهم يرفضون. كل الشركات توفر سياره بديله في حال الصيانة والضمان الا الجميح. يماطل. ولديه موظفين مقيمين يتلاعبون. ويضحكون على العملاء بالصيانة. ولست الوحيد. لكن لا يوجد نظام يحمي المواطن والعميل. فوضى وتسيب. وتلاعب. اربع سنوات. وحقي ضائع. أين العدالة يا شيخنا. ويتكلم عن البطالة وهناك اعمال حرة وبيع وشراء ولا يرى الميدان يعج. بالمتخلفين والمقيمين. مسيطرين على جميع الاعمال. والبلديات في سبات
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ يوم واحد
ص ص ص
اوافقك الراي تمامآ فهناك قوانين وضعت مجرد حبر على ورق والمواطن يلف حولها سبعين لفة ثم يقضب الباب تطبق لا تفعل مستحيل
لا كن أي جزء من بنودهم وقوانينهم في صالح الشركات يطبق فورآ على المواطن
أما الأجانب فهم ناخرين وناهبين وخاربين البلد
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ يوم واحد
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجود قاضيان في النار وفاضي في
الجنة
كان الاولى من الشيخ المطلق نصح المراة اولا ثم التوجه للقضاة بالنصيحة
فالدين النصيحة
العوفي[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ يوم واحد
قسم بالله ثم اقسم بالله قسما ماحسبه عنه امام الله ثم امام والات الامر
ان بعض القضاه قليل بحقه بان يقال ظالم ولاتكفيه كلمت طالم والكن الشكوي لله القظاء راح مع اهله
لكن عندقظاه حقين فزعات وفلوس دفع تجد وراك مصلحه انت صاحب الحق
وانا ماقول كل القظاء لكن البعض منهم وأليس كلهم
ابو ريم[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ يوم واحد
لاتنزه كل القضاه ياشيخ لانهم بشر غير معصومين
فيهم من يعدل وفيهم من هو مجحف
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة ردك فيه جفا للمتصله كان الاولى ان تدلها على الطريق لكي تاخذ حقها اذا مظلومه باسلوب تربوي
متسرعون هداكم الله
العوفي[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ يوم واحد
بيض الله وجهك يابنت الاصل بس الأحياتا لمن تنادي
الحربي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ يوم واحد
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ياأختي الكريمة تعلمين أن القاضي ظلمك وإن قضاة هذا الزمان ظالمين وفاسدين وأكثرهم
للأسف صغار بالأعمار وصغار عقول يمتهنون مهنة القضاء لمجرد الحصول على رواتب عالية ومنهم من يعشق
الرشاوى حد الجنون ويتخذ الوساطات نبراسا له ، أما المؤهلات العلمية لقضاة هذا الزمان فمشكوك بصحتها
؛ نظير كثرة شكاوى البشر من ظلمهم وفسادهم المنقطع النظير.
عَجَبا ياأختي المظلومة كيف نسيتي أن الله – عز وجل هو الذي ينصر المظلوم ويهلك القاضي الظالم
والله هو الأحق بأن ترفعي إليه الشكوى وتدعيه أن ينصرك ويعيد إليك حقوقك .
إتصالك بمن يسمون مشايخ ؟؟؟ لن يجلب لك إلا المرض وسوء الأخلاق والمزيد من الظلم كما فعل هذا
الشيخ؟؟؟ لاتشتكي ظلم البشر إلى البشر فهم بشر ظلمة وسيموتون ويهلكون ، والواجب عليك أن تلجأي
إلى الله وتستعيني بالله ؛ لأن الله -عز وجل هو الخالق وهو الملك وهو الحي الذي لايموت .
مع وافر المحبة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
وليش تكلمين المطلق او غيره. هم بشر زيه. تقبلي القبله. وارفعي يدك لقاضي القضاه. وشوفي عاقبتها. طال الزمان او قصر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
والله نفسي ان الملك سلمان يلتفت للقضاء. لفته قويه. بعضهم يستخدم نفوذه. في امور لا يعلمها الى الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يوم واحد
فيه محكمة استئناف تدقق الحكم
والقضايا المهمه ينظرها ثلاث قضاة ويدققها ثلاث قضاه في الاستئناف
ولايمكن لكل هؤلاء ان يتواطؤوا على ظلم انسان
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ يوم واحد
لا توصل انا نشكك بالقضاة ووزارة العدل خصوا بالأسماء وارفعوا قضايا عن من ترون انه ظالم وان شاء الله المسؤولين ما يقصرون
هلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
كنت احترمك يا شيخ المطلق لكن بعد كلامك هذا مع الأسف سقطت اسلوبك همجي بكل ما تعني الكلمه من معنى محاولات تلميع صوره القضاه
يجب تأديب القضاه حتى ينتهي االضلم انا شخصيا لدي معامله حقوقيه ماليه عطلها رءيس محكمه بسبب واسطه من شخص خبيث صار لها فتره و عندما جيت اناقشه رفض مجرد الكلام معي
هناك الكثير الكثير من القضاه ضالم و يستغل منصب و يشتغل بالواسطات و الرشاوي نقولها و الزعلان يضرب راسه بالجدار المطلق ولا غيره
بعض القضاه يضن انه رب العالمين بسبب الصلاحيات التي لا حدود لها يجب تأديب القضاه مفروض ينتشر هشتاق تحت شعار (( تأديب الضالم من القضاه ))
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6131 ] نشر منذ يوم واحد
أنا أعتقد أن عملك هذا حرام اتقي الله
وين الحرام في سؤالها والا بتدافع عن القضاة وبس
كان وجهت نصيحة بشكل عام للجميع عن الظلم اذا كنت خائف من القضاة يعاتبوك
خالد العنزي 666666[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
لاحد يتكلم عن قضاتنا فهم ملائكة منزلين من عند رب العالمين ومحصنين من كل شي تفهمون فهم غير بشر هم ملالالالالالالالائكة . اقول والله ماقالت الا الصدق ……………..كلها عند قضاتنا رواتب من 40 الف وانت طالع وسيارات لكاسز ويسحب رجولة مايجيك الا الساعه 10 او 11 ويداوم ساعتين ثلاثة ويطلع ويكلمك من طرف خشمة وصارت مقابلة الملك اهون من مقابلة قاضي اقول بلا نصب والله اني اعرفكم زين يالقضاة وياما مرمطتو فيني خصوصا قضاة القصيم الله لايوفقهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
الظلم ظلمات يوم القيامة
ابو ياسر .[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ يوم واحد
قاضيان في النار وقاضي في الجنة
هذا
يكفي لمعرفتهم
؟ ؟ ؟
والله المستعان
احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
صادقه بعض القضاه اذ اجنبي جابو حقه واحكمو غيابي عليك انت ياسعودي . وذ تطالب بحقك من ورث قال حلوها بينكم سهله حسبي الله عليهم ولو صار بين الورثه قتل بسب ضلم احدهم بعد كذه قل سهله .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يوم واحد
طـيب الله المســـــــــتعان .
علي[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ يوم واحد
هاذا يقول عنه الفوزان انه ماهو شيخ ولاعنده علم هاذا جاهل وماعنده ىسالفه
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 24 ساعة
لست مجرومة /// نعم نتمنى ان تلتفت الجكومة للقضاة أو يوخذ للمظلوم حقه من هذه القضاة باسرع وقت لان منهم اقلت سوف اشتكى قال لك روح للى تبى هوا عارف إن جيبه سالم
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 23 ساعة
تصحيح اختى محرومة // وتلتفت الحكومة للقضاة // إن قلت
Fahad[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 23 ساعة
عندما ننزهم ولا نرضى انتقادهم يتجرأون كان لزاما ع الشيخ توجيه نصح لهم وعدم الاستماته في الدفاع عنهم
القاضي يظلم لانه لا يكلف نفسه بدراسة القضية بتثبت وتمعن إهمال منه مما يتسبب بالظلم
ربي انصر كل مظلووووووووووووووووم
M-512[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 21 ساعة
القاضي لازم يحكم بعدل وخوف من الله فقط ويتذكر ان الله يراقبه جداً جداً ، المفروض ان الشيخ رد عليها وقال لها من ظلمك علميني وارسلي رسالة خاصة انا ادرسها وراح اشوف من ظلمك لكن هو حس انها تقصد كل القضاة وهو عصب وطار باالعجة ورد عليها رد قاسي لايشيخ الله يحفظك ترا صدق فيه ناس تظلم داخل أروقة المحاكم والله اعلم بذالك واستغفر الله واتوب إليه.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 17 ساعة
افضل ماقالت المتصلة بعض القضاة ولم تعمم واما زعل الشيخ المطلق كانه اعتبر الموضوع موضوع شخصي ياشيخ عبدالله حين نقول البعض فانه يستلزم علينا ان نفهم ان هناك البعض المعاكس وهم الجيدون فلماذا زعلت على البعض الظالم ولم تشكر البعض العادل
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 17 ساعة
بل كثير من القضاه ظالمين
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.قاضيين في النار وقاضي في الجنه
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.تزعل ولاترضى ماقالته المتصله صحيح
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 16 ساعة
إلى : ص ص ص
نوافقك الرأي .. وخصوصا في موضوع السيارات .
ابو مالك[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
1- القاضي ما يحكم من راسه هو يطبق الشرع بناءً على البينة القوية للمدعي أو المدعى عليه أو اليمين .
2- القاضي لا يعلم الغيب بل يحكم بناءً على ما يقدم له من أدله أو بينات أو شهود .
3- لكن يأتي شخص له حق ويتقدم للمحكمة ولا يفقه في الترافع امام القاضي ولا يعرف ماذا يقول وليس لديه بينة على حقة وهو مفرط ويأتي ويقول القاضي ضلمني لأن خصمه دفع بشهود زور أو بينات كاذبة .
تحروا الدقة ولا يأتي شخص للمحكمة إلا وقد عرف ما له وما عليه .