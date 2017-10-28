مواطنة تتحدث عن ” ظلم بعض القضاة ” .. والشيخ المطلق يرد بغضب

نايف السالم(صدى):

أبدى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، غضبه من متصلة طلبت منه الحديث في حلقاته الإذاعية ودروسه الدينية عن ظلم بعض القضاة، داعيا إياها إلى تقوى الله وعدم التعرض للقضاة عبر الإعلام واللجوء لوزارة العدل ومحاكم الاستئناف في حالة وجود شكوى لديها.

وانتقدت المتصلة وتدعى أم عبدالرحمن، الشيخ المطلق وبعض القضاة خلال إحدى حلقات برنامج ” استوديو الجمعة ” الذي يبث على إذاعة ” نداء الإسلام “، بسبب ما أسمته عدم حديث العلماء عن ظلم القضاة، الأمر الذي اعترض عليه عضو هيئة كبار العلماء بشدة، مطالباً إياها بالتوقف عن هذا الأمر.

ورد المطلق، على المتصلة: ” نحن لا نسمح لك أبداً بأن تتناولي القضاة، أنت خصم للقضاء ولا يجوز أن تُستغل المنابر الإعلامية لتصفية الحسابات، وأن ينال الإنسان من خصمه، هذه منابر وعظ وحق، وليست منابر تشفي “، مضيفاً: ” أنا أعتقد أن عملك هذا حرام اتقي الله، لا تجعلي هذه المنابر شفاء لما في قلوب بعضكم على بعض، وإذا أردت توجيه انتقادات للقضاء فلديك محاكم الاستئناف ووزارة العدل “.