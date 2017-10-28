إصابة مواطنين بطلقات نارية في مضاربة جماعية بالقريات
أصيب شابان بطلقات نارية في مضاربة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة القريات في منطقة الجوف، وقامت شرطة القريات بتوقيف جميع الأطراف.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة القريات عن وجود مضاربة جماعية بأحد أحياء المحافظة بين مجموعة من الأشخاص ” سعوديي الجنسية ” بالعقد الثاني من العمر.
وأضاف النومس أنه نتج عن تلك المضاربة إصابة اثنين منهم بطلق ناري وحالتهم الصحية مستقرة، وقامت شرطة محافظة القريات بضبط جميع الأطراف وإيداعهم التوقيف وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وأشار متحدث شرطة الجوف، إلى أن شرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائناً من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
ادبوا فيهم اللي بالاصلاب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
الله يصلح الحال
مضاربة وطلق ناري
ولا صار فيها قتل
وسجن
جتك الدموع اربع اربع
وتكفون ومقصدي
والأبو هذا أحسن واحد فعيالي مصلي صايم
وشغل حرييقة فمواقع التواصل
وأرقام حسابات الراجحي والأهلي
والدية عشرين ولا ثلاثين مليون
لو رجع المقتول للحياة وكرف طول عمرة هو وعياله وعيال عياله
ماجاب ال٣٩ مليون🤔
الريان[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 22 ساعة
العبيد (الخوال) اطلقو عليهم
سنتين مايجي ههههه
العرق الاسود مشكله
وعاد ما يستخدم العبد عقله
بعد الساعه 12 نص الليل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 20 ساعة
المشكلة ياخريان إنك تتكلم عن الناس
وأنت أفريقي خالص
قسم باالله وشوفوني حلفت برب عظيم
يوم شفت شكله فتويتر
أسود ودقن ضلاله
اعوذ باالله
عرفت انه يعاني من نقص وعقد نفسيه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
محمد المعيش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
أصلا بالقريات الأمن فيه نقص ، حي كامل مزدهر بالسكان غرب السجن لا تتواجد فيه الدوريات حتى الدورية إذا شفناها فجأة بشكل غير متوقع تحس انها سيارة غريبة ، سياراتنا تكسر أمام المسجد ونحن بالصلاة والبعض تسرق استمارته ومحاولة فك اللوحة والهمل تتجمع في مكان والقاصي يأتي بسياراته يفحط وأصوات المفحطين الفجر مسموع والتهور من همل المفحطين