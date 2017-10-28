شرطة الشرقية تضبط مواطن ثلاثيني طعن وافدا وسلب أمواله

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن ثلاثيني متهم بسرقة وافد وطعنه وسرقة سيارة مواطن آخر.

وأوضحت الشرطة أنه عند الساعة الحادية عشر من صباح الخميس تبلغت شرطة محافظة قرية العليا من وافد عربي عن تعرضه للسلب بعد الاعتداء عليه طعنا بالسكين وإصابته من قبل شخصين علي طريق الرياض- الرفيعة، وسلب مبلغ مالي بحوزته والهرب لوجهة غير معلومة.

كما تعرضت مركبة مواطن ثلاثيني للسرقة وهي بوضع التشغيل أثناء إيقافها بأحد مراكز التزود بالوقود بذات الطريق، حيث هرعت الدوريات الأمنية بشرطة المحافظة لمباشرة البلاغين وأسفرت المتابعة الأمنية عن رصد المركبة المسروقة وإيقافها والقبض على قائدها والذي اتضح أنه مواطن ثلاثيني.

وأضاف بيان عن الشرطة أنه تبين تورط المتهم بحادثة سلب الوافد والاعتداء عليه بمشاركة زميل آخر له، علاوة على سرقة مركبة المواطن والهرب بها، وتم إحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة فيما يجري العمل على متابعة زميله والقبض عليه.