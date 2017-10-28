شرطة الشرقية تضبط مواطن ثلاثيني طعن وافدا وسلب أمواله
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن ثلاثيني متهم بسرقة وافد وطعنه وسرقة سيارة مواطن آخر.
وأوضحت الشرطة أنه عند الساعة الحادية عشر من صباح الخميس تبلغت شرطة محافظة قرية العليا من وافد عربي عن تعرضه للسلب بعد الاعتداء عليه طعنا بالسكين وإصابته من قبل شخصين علي طريق الرياض- الرفيعة، وسلب مبلغ مالي بحوزته والهرب لوجهة غير معلومة.
كما تعرضت مركبة مواطن ثلاثيني للسرقة وهي بوضع التشغيل أثناء إيقافها بأحد مراكز التزود بالوقود بذات الطريق، حيث هرعت الدوريات الأمنية بشرطة المحافظة لمباشرة البلاغين وأسفرت المتابعة الأمنية عن رصد المركبة المسروقة وإيقافها والقبض على قائدها والذي اتضح أنه مواطن ثلاثيني.
وأضاف بيان عن الشرطة أنه تبين تورط المتهم بحادثة سلب الوافد والاعتداء عليه بمشاركة زميل آخر له، علاوة على سرقة مركبة المواطن والهرب بها، وتم إحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة فيما يجري العمل على متابعة زميله والقبض عليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد
سيلقى العقاب الصارم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يوم واحد
عنتربن شداد مات من زمان
يشباب هذا للعلم والأحاطه🤗
ملاحظة:
حن الأن ف القرن ال21
والحاضر يبلغ الغايب🤗🤗🤗
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 23 ساعة
ليس تبريرا لفعلته ولكن ندما يجد المواطن نفسه فقيرا كسيرا في وطنه بينما يجني الوافد الغريب الملايين بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة لابد وان تنكسر عزيمته وارادته ويفقد جزءا من صوابه !!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 10 ساعات
الله ألمســــــــــــتعان .