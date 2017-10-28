حقيقة إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه الجهات العليا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات ذوي الظروف الخاصة لإعفائهم من قروض صندوق التنمية العقاري، وقروض صندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف.

وأكدت المصادر، أن اللجنة ستعكف على فحص طلبات الإعفاء من القروض المقدمة من عدد من ذوي الظروف الخاصة، مشيرة إلى أنها ستدرس اللجنة حالة مقدم الطب من الناحية الصحية والمالية، لتحديد من تطبق عليه شروط الإعفاء من القروض، وفقا لصحيفة عكاظ.