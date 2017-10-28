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حقيقة إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

حقيقة إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه الجهات العليا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات ذوي الظروف الخاصة لإعفائهم من قروض صندوق التنمية العقاري، وقروض صندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف.
وأكدت المصادر، أن اللجنة ستعكف على فحص طلبات الإعفاء من القروض المقدمة من عدد من ذوي الظروف الخاصة، مشيرة إلى أنها ستدرس اللجنة حالة مقدم الطب من الناحية الصحية والمالية، لتحديد من تطبق عليه شروط الإعفاء من القروض، وفقا لصحيفة عكاظ.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36748 ] نشر منذ يوم واحد

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 23 ساعة

كيف طريقة التقديم للاعفاء وهل يشمل المصاب بالسرطان

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 20 ساعة

ياليت والله راتبي ضعيف وعندي ست اطفال

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يرزقنا من فضلة وكرمة اللهم يسرعلى كل متعفف خجل ان يمديدة الي الناس وتجه لى رب الناس اللهم افتح لنا باب رزق من عندك

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 7 ساعات

ما اعفو الميت عشان يعفو الحي

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