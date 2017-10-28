العمل تلزم إنشاء دار حضانة لأطفال الموظفات

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العمل، قرارا بإلزام كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكانا مناسبا يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

ويجوز للوزير إلزام صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، بأن ينشئ دارا للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترة العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع، التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف، التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة، وفقا لصحيفة الحياة.