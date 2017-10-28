الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الجوف ، تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ” في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق طريف و القريات وعلى مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .