صور.. مُعلم وطلاب ينظمون حركة المرور بعد تعطل الإشارة المرورية بجدة

علي القحطاني(صدى):

قام مُعلم وطلاب إحدى المدارس المتوسطة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بتنظيم الحركة المرورية أمس الجمعة، في أحد التقاطعات القريبة من المدرسة بعد تعطل الإشارة المرورية الخاصة بها.

وأوضح المعلم بمدرسة المروة المتوسطة بحي الرحاب بجدة عبداللطيف القرشي، أنه بادر بمعاونة طلابه إلى تنظيم حركة المرور في أربع إشارات تعطلت بالقرب من المدرسة، لافتاً إلى أنه تواصل مع إدارة المرور التي أحالته إلى شركة الكهرباء، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد أن شركة الكهرباء أرسلت فريقاً لإصلاح الإشارات إلا أن محاولته لم تفلح في إنهاء الأزمة، موضحاً أنه اضطر إلى التدخل وتنظيم حركة المرور.