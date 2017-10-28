صور.. افتتاح مشروع واجهة جدة البحرية الشهر المقبل

حمود العنزي(صدى):

تستعد أمانة محافظة جدة لافتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع واجهة جدة البحرية الشهر المقبل، والذي يعدّ أكبر مشروع تطويري لواجهة جدة البحرية على الإطلاق.

ويبلغ تكلفة المشروع 800 مليون ريال، ويستوعب 120 ألف نسمة، ويشمل 17 منطقة بلازا و14 نافورة 4 منها تفاعلية ومشروع تاكسي بحري وأطول جسر مشاة حديدي بطول 650 متراً، إضافة إلى 5 أبراج مراقبة للشواطئ ومواقع للقوارب وملاعب ومجسمات جمالية.