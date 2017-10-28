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الجوازات تكشف حقيقة أنباء انطلاق حملة جديدة لترحيل المخالفين

الجوازات تكشف حقيقة أنباء انطلاق حملة جديدة لترحيل المخالفين
طلال الغامدي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إطلاق حملة جديدة لترحيل الوافدين المخالفين من المملكة، موضحة أن إطلاق أي حملات جديدة سيكون بعد الإعلان عنها بشكل رسمي.
وردت الجوازات على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر “، حول مدى حقيقة وجود حملة ثانية لترحيل المخالفين، قائلةً: ” في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يوم واحد

ليه حقت قبل رمضان فينها

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 22 ساعة

هههههههههههه المخالفين كل يوم في زياده بارك الله فيكم يا ادارة الجوزات يا ليتكم مثل المرور تعملون

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

ههههههههههه
ماعد يحتاج حملات ترحيل
الناس قاعده ترحل من نفسها
بدون حملات بعد تطبيق الرسوم الجديده

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