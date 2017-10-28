العثور على سادس مقبرة جماعية بالحويجة العراقية

بغداد(صدى):

أكدت مصادر أمنية عراقية، العثور على مقبرة لرفات جنود من الجيش والشرطة في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك وهي السادسة التي يتم العثور عليها.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي أنه ” تم العثور على مقبرة لرفات القتلى من الجيش والشرطة تقدر بـ50 جندي أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي في قرية البكارة بقضاء الحويجة “، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المقبرة وفحص جميع الرفات الموجودة فيها.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية حررت بداية الشهر الجاري قضاء الحويجة بالكامل من داعش وعثرت في عمليات التطهير على 5 مقابر جماعية من ضحايا أعدمهم تنظيم داعش.