فتاة يمنية تشج رأس قيادي حوثي بضربة فأس

فهمي محمد(صدى):

شجت فتاة يمنية، رأس قيادي حوثي بضربة فأس خلال تصديها له، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، عقب قيامه مع قوة أخرى باقتحام إحدى مديريات محافظة الحديدة والاعتداء على الأسر المهمشة؛ لإجبارهم على التجنيد في ميليشيات الانقلابيين.

وأوضح على حاشدي الناشط الحقوقي بإقليم تهامة، أن قوة من ميليشيات الحوثيين قادها ضابط بالحرس الموالي للمخلوع صالح دخلت في حملة اعتداءات على أهالي منطقة المعرص بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة لإجبارهم على الانضمام إليهم، لافتاً إلى أن فتاة يمنية سارعت بالتعاون مع أخريات إلى التصدي لتلك الحملة.

وأضاف أن الفتاة اليمنية لقنت القيادي الحوثي درساً قاسياً بعدما شجت رأسه بضربة فأس واحدة، ليرقد على إثرها في أحد مستشفيات مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن أهالي مديرية الزهرة يتعرضون لانتهاكات مروعة من قِبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.