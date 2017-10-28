وزير الدفاع الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من خطورة استخدام السلاح النووي

واشنطن(صدى):

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، كوريا الشمالية من خطورة استخدام السلاح النووي، موضحا أن استخدامه سيقابل برد عسكري فعال وساحق.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى إن أمريكا لن تقبل مطلقا امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، محذرا من أن برامجها النووية والصاروخية التي تتقدم بشكل سريع ستقوض أمنها ولن تعززه.

وأضاف ماتيس في تصريحات معدة بعد محادثات دفاعية في سول: ” تأكدوا أن أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائنا سيتم دحره. وأي استخدام للأسلحة النووية سيقابل برد عسكري قوي سيكون فعالا وساحقا “.

وزار ماتيس المنطقة الحدودية بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، الجمعة، وقال إن هدف الولايات المتحدة ليس خوض حرب مع بيونج يانج، وإنما إقناع الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن ترسانته النووية.

وتابع: ” مازالت الاستفزازات الكورية الشمالية تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، على الرغم من إدانة مجلس الأمن الدولي لها بالإجماع “.