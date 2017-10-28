مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم لقاءً لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن

طلال الغامدي(صدى):

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، غدا الأحد، لقاءً لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومشاركة أكثر من 300 من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية والمهتمين بهذا الشأن، وذلك في فندق الانتركونتيننتال بالرياض.

وأوضح مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة المنظمة للقاء الدكتور عقيل الغامدي أن اللقاء الذي يمتد ليوم واحد، يتضمن جلستين، الأولى: تناقش “التحديات والفرص للعمل الإنساني”، وأخرى لمناقشة “أهمية التنسيق وتطوير الآليات في العمل الإنساني باليمن”، حيث سيشارك فيهما مسؤولون وخبراء عالميون مختصون في مجال العمل الإنساني وعدد من الشخصيات الأكاديمية، مبيناً أنه ستطرح خلال اللقاء عدد من المحاور للنقاش.

وأضاف أن اللقاء سيساعد في إيجاد الحلول لتخطي العوائق والصعاب في إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية، وسيعزز التنسيق والشراكة بين المركز والمنظمات العالمية العاملة في اليمن.