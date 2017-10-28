فريق طبي يزرع أذن ويرمم وجه سيدة تعرضت لحادث مروع بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمحافظة الحناكية في منطقة المدينة المنورة أمس الجمعة، من إتمام عملية جراحية معقدة بزراعة أذن وترميم وجه سيدة تعرضت لحادث مروري مروع.

وأوضحت مصادر أن الفريق الطبي بمستشفى الحناكية العام سارع في التعامل مع حالة السيدة التي تبلغ من العمر 50 عاماً، بعدما أحضرها زوجها إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي؛ إثر تعرضها لحادث مروري، لافتةً إلى أن زوج السيدة سلّم المستشفى أذنها في كيس بلاستيك.

وأوضحت المصادر، أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية للمصابة؛ لإعادة ترميم الوجه من الجانب الأيسر وزراعة الأذن لها، قبل أن يحيلها إلى مستشفى الملك فهد بعدما استقرت حالتها لاستكمال العلاج اللازم لها.