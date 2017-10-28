4 أسباب تؤدي إلى انفجار سخانات المياه في المنازل

حمود العنزي(صدى):

نوهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى حوادث انفجار سخانات المياه في فصل الشتاء، مشيرة إلى 4 أسباب تؤدي إلى هذا الحادث يجب تجنبها.

وأوضحت الهيئة أن من هذه الأسباب ” تعطل صمام الأمان نتيجة الإملاح المترسبة، وكذلك حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام، من أهم أسباب انفجار سخانات المياه “.

والسبب الثالث عدم فصل المنظم الحراري ” الثرموستات ” عند الوصول للدرجة الموصى بها، إضافة إلى سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.