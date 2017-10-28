السماح لأبناء المواطنات بالعمل في مهنة ” كابتن ” بـ ” كريم “

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة ” كريم ” للنقل عبر التطبيقات الذكية، السماح لأبناء المواطنات بالعمل ضمن طواقمها، واعتبارهم كسعوديين في المنصة.

وأرسلت ” كريم “، رسائل نصية خاصة عبر الهاتف، للعاملين في وظيفة ” كابتن “: ” أحبائنا كباتن كريم نبشركم بالسماح لأبناء المواطنات بالعمل مرة أخرى “.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بالسماح لأبناء المواطنات بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.