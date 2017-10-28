تصريحات ولي العهد ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عامين

حمود العنزي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة لتغلق جلسة لندن عند 60.44 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق للخام منذ 2 يوليو لعام 2015، بفضل التصريحات الأخيرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول أسعار النفط.

وكان الأمير محمد بن سلمان تعهد بدعم المملكة لكل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب، وتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، والعمل مع جميع المنتجين، مؤكدا استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، كما أشار إلى أن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري.

وأوضحت وكالة رويترز، أن تصريحات ولي العهد عززت انتعاش أسعار سوق النفط، حيث تخطى سعر البرميل 60 دولارا وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015م.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرنتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 في المئة إلى 59.33 دولار للبرميل. ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته التي لامسها في يونيو الماضي، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر الجاري، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.