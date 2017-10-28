شكوى ” جنسية ” جديدة تطارد حفيد مؤسس الإخوان

واشنطن(صدى):

قدمت سيدة شكوى جديدة ضد حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، تتهمه باغتصابها بعد أيام من فتح تحقيق في اتهامات مشابهة.

وأوضح محامي المدعية اريك موران، أن ” شكوى قدمت إلى مكتب النائب العام في باريس مساء الخميس مصحوبة بتفاصيل شرحتها موكلتي “، مضيفة: ” أنها تنتظر بهدوء الرد على المحققين ولن تتحدث بعد الآن “.

وأضاف موران أنه تلقى شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى ضد المفكر بتهمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وكانت السلفية سابقا، هندا عياري، التي أصبحت ناشطة نسائية وعلمانية تقدمت في 20 الشهر الحالي بشكوى ضد رمضان بعد أن نشرت اتهاماتها له على فيسبوك، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع.