إسبانيا تعلن حل برلمان كتالونيا وإقالة رئيس الإقليم

مدريد(صدى):

أقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء أمس الجمعة، رئيس إقليم كتالونيا وحكومته، وحل برلمان الإقليم الذي أعلن في وقت سابق الاستقلال عن إسبانيا.

وقال راخوي إن الحكومة المركزية في مدريد ستدير الانتخابات في كتالونيا في 21 ديسمبر المقبل.

وشرعت المحكمة الدستورية الإسبانية في إجراءاتها ضد إعلان برلمان إقليم كتالونيا الانفصال.

قرارات رئيس الحكومة الإسبانية، جاءت على خلفية إعلان برلمان كتالونيا استقلال الاقليم، إذ صادق البرلمان على قرار يعلن أن الاقليم أصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية” وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.