موظف بمحكمة عفيف يصدر قرار تنفيذ ضده لرفع الحرج عن زملائه
كشفت مصادر، عن اتخاذ موظف تنفيذ في محكمة عفيف، الإجراءات الرسمية بإشعار نفسه بسرعة سداد مبلغ مالي لرفع الحرج عن زملائه الذين اكتشفوا أنه هو المدعى عليه بعد تقديم شكوى بحقه من صاحب الدين.
وأكدت المصادر أن زملاء الموظف فوجئوا بتقديم أحد الأشخاص شكوى ضده يطالبه فيها بسداد مبلغ مالي بآلاف الريالات في ذمته، واتخذت الشكوى إجراءاتها المعتادة في الإحالة لموظفي التنفيذ، مضيفة أن الموظف المدعى عليه بالمحكمة بادر بتسلم المعاملة وبدأ في إجراءات الإبلاغ ضد نفسه وفق المادة “34”؛ ليرفع الحرج عن زملائه، الذين أصابتهم الدهشة حيث تم اعتماد القرار من القاضي، وعاد للموظف ليستلمه رسمياً كمدعى عليه في مبلغ مالي واجب السداد.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يوم واحد
ذكرني بواحد مدير مركز صحي رفع يوم غياب على نفسه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
يعني هو مطلوب ماديا لشخص ومتأخر في سداده والان يعترف بالمال وناوي يسدد والا رفع الشكوى عليه للقاضي والا ايش السالفه والا هي صحوة ضمير متأخره
مافهمت حاقة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
وش ذا الخبر المتلوي والله مافهمت شئ كلام فاضي
اذا على كذا حتى انا ابي اصير صحفي وانقل لكم اخبار حلوة ومفهومة
الامور سهلة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
تمام ,,
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ يوم واحد
مثل المدير اللي تابع لوزارة الصحه في رفحاء
يقدم خطاب شكر من نفسه لنفسه بمناسبة حضوره دوره معينه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يوم واحد
الرجل باختصار مطالب بحقوق ماليه عجز عن سدادها في وقتها
صاحب الدين رفع قضيه عليه وهو يعمل في نفس القسم
وتفاديا لاحراج زملائه اكمل اجراءات القضيه بنفسه واستلم الدعوى كمطلوب وليس موظف
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه خلوه يسويه الشيء اللي يريح ضميره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
على العموم الله يقضى الدين عن كل مديون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
شكرا اخي غيور على التوضيح الله يقضي دينه. ويوسعها عليه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يسدد دينه