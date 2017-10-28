موظف بمحكمة عفيف يصدر قرار تنفيذ ضده لرفع الحرج عن زملائه

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن اتخاذ موظف تنفيذ في محكمة عفيف، الإجراءات الرسمية بإشعار نفسه بسرعة سداد مبلغ مالي لرفع الحرج عن زملائه الذين اكتشفوا أنه هو المدعى عليه بعد تقديم شكوى بحقه من صاحب الدين.

وأكدت المصادر أن زملاء الموظف فوجئوا بتقديم أحد الأشخاص شكوى ضده يطالبه فيها بسداد مبلغ مالي بآلاف الريالات في ذمته، واتخذت الشكوى إجراءاتها المعتادة في الإحالة لموظفي التنفيذ، مضيفة أن الموظف المدعى عليه بالمحكمة بادر بتسلم المعاملة وبدأ في إجراءات الإبلاغ ضد نفسه وفق المادة “34”؛ ليرفع الحرج عن زملائه، الذين أصابتهم الدهشة حيث تم اعتماد القرار من القاضي، وعاد للموظف ليستلمه رسمياً كمدعى عليه في مبلغ مالي واجب السداد.