لجنة التعليم بالشورى تطالب بإجراء إصلاحات جوهرية في المناهج التعليمية

طلال الغامدي(صدى):

دعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، وزارة التعليم إلى إجراء إصلاحات جوهرية في المناهج التعليمية بالمملكة، مؤكدة ضعف مخرجات التعليم وعجز المناهج التعليمية عن تهيئة الطلاب لرؤية 2030.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى، وزارة التعليم بالعمل على غرس قيم التقنية في الطلاب عبر مناهجها، لافتة إلى أن الجامعات اشتكت من ضعف مخرجات التعليم العام، ولجأت للسنة التحضيرية لمعالجة هذا الضعف، وفقا لصحيفة المدينة.

واعتبر التقرير أن وزارة التعليم لا تؤدي دورها المطلوب، مشيرة للضعف الأكاديمي والتنظيمي في الجامعات، بجانب تعثر توسع الاستثمار الخاص في الجامعات، حيث لا يتجاوز حجم الجامعات الخاصة 7 جامعات والكليات 23 كلية فقط.