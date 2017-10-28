فيديو.. لحظة إحباط حرس الحدود لمحاولة تسلل مجهولين إلى أراضي المملكة
أحبطت دوريات حرس الحدود في محافظة الداير بمنطقة جازان، عمليات تسلل عدد من المجهولين إلى أراضي المملكة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحظة قيام رجال حرس الحدود بالقبض على المتسللين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ يومين
. الله يقويهم ويبارك فيهم .🌹.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ يومين
الله يقويهم
هذا عشمنا فيهم👏👏👏👏👏
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
بارك الله فيهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ يوم واحد
نتمنى بعد التحقيق معهم والحكم عليهم بالسجن وكذلك يكون هناك عقوبة تعزيرية لمن تكرر منه التسلل واختراق الاراضي السعودية بالجلد وتكون عقوبة واضحة للجميع وبعدها يتم توزيعهم على سفارات بلدانهم وتسفيرهم على حسابهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شرهم
جهود رجال حرس الحدود تذكر فتشكر … بارك الله فيهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
جهود مشكورة
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 15 ساعة
السلام عليكم
بارك الله في جهود رجالنا البواسل وحماهم الله
لدي مقترح
لماذا لا نتعامل مع المتسللين مثل ما تفعل أمريكا مع المكسيكيين حيث تعاني أمريكا منذ عشرات السنين تهريب الأفراد للداخل الأمريكي وهم يبحثون عن لقمة العيش
مثل هؤلاء المتسللين خطرين جداً وسيعاودون الكره مرات عديدة لأنه لن يخسر شيء بسبب الانفلات الأمني في اليمن الشقيق لذلك لو تم انشاء مجمعات صناعية ضخمة وتشغيل هؤلاء تحت الرقابة الصارمة وبمرتب قليل يعيله
لكان أفضل من تعريض جنودنا البواسل لمثل هذا الصداع المزمن
والأمر لولاة الأمر