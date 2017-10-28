فيديو.. لحظة إحباط حرس الحدود لمحاولة تسلل مجهولين إلى أراضي المملكة

نايف السالم(صدى):

أحبطت دوريات حرس الحدود في محافظة الداير بمنطقة جازان، عمليات تسلل عدد من المجهولين إلى أراضي المملكة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحظة قيام رجال حرس الحدود بالقبض على المتسللين.