الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي بالبحرين

الرياض(صدى):

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من منطقة جدحفص بمملكة البحرين اليوم، واستهدف حافلة لنقل رجال الشرطة، وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين بجروح بليغة.

ووصف الدكتور الزياني هذا العمل الإرهابي بأنه جريمة بشعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتبرهن بأن الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة للإرهاب ماضية في مخططاتها الشريرة الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين على ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي البشع، والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء العادل جراء ما ارتكبوه من جرم يحرمه الدين ويجرمه القانون.

ودعا الدكتور الزياني المجتمع الدولي الى إدانة استمرار التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها في سعيها إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، معرباً عن تعازيه الحارة لأسرة شهيد الواجب ولحكومة وشعب مملكة البحرين العزيز، وتمنياته بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين.