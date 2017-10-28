تركي آل الشيخ: أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، إن ” أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية ” .
وأضاف آل الشيخ في مداخلة هاتفيةعلى برنامج ” كورة ” ، اليوم، أن من واجبه حماية الرياضة والرياضيين السعوديين المشاركين خارجياً والوقوف إلى جانبهم خصوصاً المشاركين آسيوياً منهم.
وشدد ” آل الشيخ ” ، أنه لن يسمح بأن يتكرر ما حدث للرياضة السعودية، موضحا : ” جرت العادة دائماً أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول الشقيقة لرئاسة الاتحاد الآسيوي إلا أن هؤلاء المرشحين كانوا دائما ما يعملون ضد الكرة السعودية بعد استلامهم مناصبهم وانتخابهم فيها ” .
وفي ختام المداخلة، قال: سأهاتف صديقاً عزيزاً علي، بعد إنهاء مكالمتي مع البرنامج، وهو رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، يوسف السركال و المنافس الشهير للشيخ سلمان آل خليفة على كرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي سابقاً ” .
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يومين
الحين يجيك مشجع نصراوي منبرش في الخبر وماقرى الا العنوان ويقول ليش تغلط علينا آل شيخ
أبولانا[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ يوم واحد
مالسبب اللي خلاه يتداخل مع برنامج كوووره ويقول هالكلام ؟؟!!! فيه شي مفقود في التصريح !
اخشى أن يكون تاثيره عكسي على الهـلال
النخيش[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ يوم واحد
للاسف نحن اكبر دوله خليجيه وكل ترشيح رياضي لمناصب بالاتحاد الاسيوي والدولي ندعم مرشحين الخليج من ابن همام القطري والشيخ سلمان البحريني والسركال الاماراتي والشيخ احمد الفهد الكويتي ويعملون لصالح بلدانهم ومنهم من عمل لتحجيم الرياضه السعوديه وكانت لنا اخطا كبيره يتحملها مسئولي الرياضه السعوديه لضعفهم وعدم كفاءتهم لقياده الرياضه لدينا وعدم ايجاد الكفاءات الرياضيه وترشيحها لهذه المناصب بدل ترشيحنا وسيرنا خلف مرشحين دول الخليج الاقل منا امكانيات ولكن يملكون الكفاءه وحب خدمه اوطانهم والمحافظه على مصالحهم اللتي كان المسئولين الرياضيين لدينا يفتقدونها للاسف والان انشاء الله مع زمن سلمان الحزم وعضده ولي عهده القوي الامين ومعالي المستشار الاستاذ تركي ال الشيخ بالدفاع عن حقوق الوطن الرياضيه واعاده حقوقنا المسلوبه والان نمسك الطريق الصح والى الامام ياوطن ولاننتظر الاقزام بل هم الان يسعون خلف العملاق السعودي اللذي عاد لقياده الخليج والعرب والعالم الاسلامي
M-512[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 20 ساعة
ليش يتطنز فيهم يقول أقزام (لا يسخر قومُ من قومٍ عسى ان يكونو خيراً منهم) ياشين التكبر والغرور ترا يمكن الأقزام ذولا يهزمون الفريق بفوز ساحق خلك متواضع واحترم الناس.