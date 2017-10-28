تركي آل الشيخ: أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية

محمد السعران(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، إن ” أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية ” .

وأضاف آل الشيخ في مداخلة هاتفيةعلى برنامج ” كورة ” ، اليوم، أن من واجبه حماية الرياضة والرياضيين السعوديين المشاركين خارجياً والوقوف إلى جانبهم خصوصاً المشاركين آسيوياً منهم.

وشدد ” آل الشيخ ” ، أنه لن يسمح بأن يتكرر ما حدث للرياضة السعودية، موضحا : ” جرت العادة دائماً أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول الشقيقة لرئاسة الاتحاد الآسيوي إلا أن هؤلاء المرشحين كانوا دائما ما يعملون ضد الكرة السعودية بعد استلامهم مناصبهم وانتخابهم فيها ” .

وفي ختام المداخلة، قال: سأهاتف صديقاً عزيزاً علي، بعد إنهاء مكالمتي مع البرنامج، وهو رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، يوسف السركال و المنافس الشهير للشيخ سلمان آل خليفة على كرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي سابقاً ” .