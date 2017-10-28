أهم أسباب انفجار السخانات بالشتاء
وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالبعد عن الأسباب التي قد تؤدي لحدوث انفجار سخانات المياه في المنازل خاصة في فصل الشتاء وكثرة الاعتماد عليها.
ويأتي أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان نتيجة لوجود أملاح مترسبة.
ثانيا: مشكلة تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف في نقاط اللحام.
ثالثًا: عدم فصل المنظم الحراري ” الثرموستات ” عند الوصول للدرجة الموصى بها.
ورابعًا: حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.
وأوصت الهيئة بضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص، أيضًا التأكد دائمًا من وجود منظم حراري ” ثرموستات ” يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية، والتأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شي لا تكون السخانه داخل الحمام
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ يوم واحد
الله يحفظنا ويكفينا الشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
في الخبر يقول : من الضروري ضبط درجة الحراره على 77 درجه مئويه ،،،
,, وفي رأيي هذا خطأ ,, 77 درجه عاليه وعاليه جداً ،،،
,, لذا أرى أن تُضبط الحراره على 60 درجه مئويه للبلاد التي ليست شديدة البروده ، كاالمنطقه الشرقيه ، والغربيه ، جده وماجاورها ,, أما الشماليه والوسطى فـ درجة 65 ـــ 70 درجه مئويه كافيه ،، اما المنظقه الجنوبيه ، فلا أستطيع ان أعطي رأيي فيها ، لأني أجهل جوها ، لأنها عدة مدن على رؤوس جبال ومثلها عدداً في أراضي منخفضه .. لكن مهما كانت درجة البروده عاليه هناك ، أعتقد ان درجة 60 ــ 65 درجه مئويه اكثر من كافيه ( على حسب الموقع ) ,,
,, لأنه اللي يفجر السخان ، هو البخار ( المتزايد ) داخل السخان ,, فكلما قلَّ ضبط درجة الحراره ، كلما صارت آمن .
,, مع مراعات التعليمات الوارده فاالخبر وأخذها بعين الإعتبار .. حفظ الله الجميع من كل مايؤذيهم .. آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شر ها
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ يوم واحد
تحياتي أبو محمد سعدت صباحا :
عموما ان ضد استخدام السخانات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكنت دائما أقترح من عشر سنين الحكومات الخليجية والعربية بتعميم استخدام سخانات الطاقة الشمسية بما لها من فوائد مالية “طاقة رخيصة” وهى أمنة تماما كما قال أبو محمد تُضبط الحرارة على 60 درجه مئوية للبلاد التي ليست شديدة البرودة حيث الحد الأقصى للطاقة الحرارية للسخانات الشمسية هي 60 درجه مئوية لقد حبا الله الدول العربية بالشمس طوال العام حيث أنها تزودنا بالحرارة و الضوء و هما قوام حياتنا و لأن معظم الدول العربية قريبة من خط الاستواء فإنها تتمتع بعدد ساعات شمسية كبيرة تتراوح بين 3500 و 4000 ساعة شمسية في السنة.
فوائد السخان الشمسي :
1 – الخدمة الطويلة بدون متاعب
فالسخان الشمسي يعيش طويلا ( 15 – 20 سنة ) و لا يحتاج إلى صيانة سوى تنظيف سطح المجمع الشمسي من الأتربة مرة كل ثلاثة أشهر .
2 – الأمان التام من أخطار الغاز أو الكهرباء.
3 – التوفير فالسخان الشمسي لا يحتاج لأى نوع من الوقود.
4 – يتم تركيب السخان أعلى السطح فيوفر بذلك المساحة التي سوف يشغلها السخان العادي أو أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل.
5 – السخان الشمسي غير ملوث للبيئة.
6 – يحتفظ السخان الشمسي بالمياه الساخنة في سخان من الصاج المجلفن المغطى بطبقة من الأيوكسى مانعة للصدأ و معزول حرارياً بكفاءة تخزين تصل إلى 95%.
7 – يعطى السخان الشمسي مياه ساخنة يومياً بمعدل يساوى حجم الخزان و بدرجة حرارة من °55 م- °60 م و التي يمكن مزجها بمثلها من المياه الباردة لتحصل على مياه ساخنة تعادل ضعف حجم الخزان عند درجة حرارة °40 م.
يتم اختيار السعة المناسبة للسخان الشمسي تبعاً لعدد أفراد الأسرة وعدد الشقق في المجمع السكنى حيث يوجد سخانات شمسية مركزية
كما انها توفر الطاقة الكهربائية للدولة للاستخدام الصناعي بالدولة
دعنا نعمل بشعار داخل المملكة “معاً لاستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج المياه الساخنة من أجل توفير الطاقة و الحفاظ على بيئة نظيفة داخل المملكة”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
وأسعد الله صبحك بكل خير وبركه ، أخي طاهر سليم ,,
,, شكراً على هالإضافه الطيبه ، وياليت يهيأ ويطبق السخان الشمسي ، فهو أسلم من أي سخان معروف حتى الآن ,,
,, بارك الله فيك اخوي ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يكفينا شرها
الصيانه مهمه قبل كل شيء والحافظ الله