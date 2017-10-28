أهم أسباب انفجار السخانات بالشتاء

نورة الشهري(صدى):

وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالبعد عن الأسباب التي قد تؤدي لحدوث انفجار سخانات المياه في المنازل خاصة في فصل الشتاء وكثرة الاعتماد عليها.

ويأتي أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان نتيجة لوجود أملاح مترسبة.

ثانيا: مشكلة تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف في نقاط اللحام.

ثالثًا: عدم فصل المنظم الحراري ” الثرموستات ” عند الوصول للدرجة الموصى بها.

ورابعًا: حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأوصت الهيئة بضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص، أيضًا التأكد دائمًا من وجود منظم حراري ” ثرموستات ” يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية، والتأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.