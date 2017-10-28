بالفيديو.. إعلامي يرد على محاضر بريطاني وصف المملكة بالدولة الأخطر

نايف السالم(صدى):

رد الإعلامي حمد المحمود ،الذي كان حاضرا في جامعة كارديف البريطانية، علي محاضر في جامعة بريطانية، الذي قال خلال محاضرته إن المملكة تعد الدولة الأخطر في العالم.

وقال المحمود، مستعينا بمترجمة لنقل كلامه إلى الإنجليزية: ” السعودية هي قبلة المسلمين، وملك السعودية يحظى بقبول مليار ونصف المليار مسلم ” ، مشيرًا إلي أن ” السعودية الأسبوع الماضي بدأت تقود اقتصاد العالم، والشخص العاقل يعرف من هي الدولة الخطيرة ومن هي الدولة المسالمة ” .