بالفيديو.. إعلامي يرد على محاضر بريطاني وصف المملكة بالدولة الأخطر
رد الإعلامي حمد المحمود ،الذي كان حاضرا في جامعة كارديف البريطانية، علي محاضر في جامعة بريطانية، الذي قال خلال محاضرته إن المملكة تعد الدولة الأخطر في العالم.
وقال المحمود، مستعينا بمترجمة لنقل كلامه إلى الإنجليزية: ” السعودية هي قبلة المسلمين، وملك السعودية يحظى بقبول مليار ونصف المليار مسلم ” ، مشيرًا إلي أن ” السعودية الأسبوع الماضي بدأت تقود اقتصاد العالم، والشخص العاقل يعرف من هي الدولة الخطيرة ومن هي الدولة المسالمة ” .
إعلامي سعودي @h_almahmoudSKY يرد على محاضر وصف السعودية بالدولة الأخطر في العالم وذلك بجامعة كادردف في بريطانيا
كفو يا ولد سلمان وذيب محمد pic.twitter.com/LTPGPcWDt5
— منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) October 27, 2017
ما تفرق[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
البريطانيون حكومة وشعباً لا يمكن لعاقل أن يثق بهم قيد أنملة. فبسبب “عقدة التفوق” التي يعانون منها كان لهم دور إن مباشراً أو غير مباشر في كل حادثة حرب أو احتلال أو استعمار خلال القرون الثلاثة الماضية على أقل تقدير. فمن استيلائهم على مقدرات القارة الهندية بأكملها إلى وعد بلفور المشؤوم، وما سبقه وتلاه من احتلال لمصر والعراق وانتدابهم الغاشم على فلسطين وشرق الأردن وما عاثوه من فساد وإفساد في شتى أرجاء العالم، يبقون هم الأخبث والأكثر غروراً والأسوأ أخلاقاً، مهما ادعوا من مبادئ وقيم وديمقراطية ومساواة. فهذه المفاهيم كلها لا تنطبق سوى على البيض فقط، اما من كان “عرقياً” (أي من غير البيض الإنجليز الخالصين) فهو متخلف بالفطرة ويجب “تحضيره وتمدينه” أو قتله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ يوم واحد
ببيض الله وجهك ,, ورفع ذكرك أيها الصحفي ، صاحي الضمير ,, آمين ,,